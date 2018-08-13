Kuzey ve Güney Kore liderleri 3. zirveyi Pyongyang'da yapacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülke liderleri arasındaki 3. zirvenin eylül ayında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da düzenlenmesinde tarafların mutabık kaldığı açıklandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey ve Güney Kore'nin eylül ayında Pyongyang'da zirve yapma konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon ve Kuzey Kore Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon yönetimindeki heyetler, zirveyi görüşmek üzere iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom ateşkes köyünde üst düzey müzakerelerde bulundu.

ZİRVENİN TARİHİ GAZETECİLERLE PAYLAŞILMADI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in nisan ve mayıs ayında bir araya gelmiş ve sonbaharda bu kez Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yeni bir zirve yapma konusunda anlaşmışlardı.

Kuzey Koreli yetkili Ri tarafların zirvenin tarihi de dahil ayırntılar üzerinde anlaştığını belirtti ancak başka bilgi paylaşmadı.



Ri, Pyongyang'da yapılacak ve Kuzey- Güney Kore liderlerine Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve Kore Yarımdası'nda barışın nasıl sağlanacağını tartışma imkanı verercek olan zirvenin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yardımcı olacağını vurguladı.

Görüşmeler sonrası açıklama yapan Ri ayrıca iki Kore arasındaki ilişkilerin planlanan şekilde ilerlemesinin önündeki 'engelleri' kaldırmanın da önemli olduğunu ifade etti. Kuzey Koreli yetkili "Eğer görüşmede gündeme getirilen konular çözülmeseydi beklenmeyen sorunlar ortaya çıkabilirdi ve halihazırda takvimde yer alan konularda da zorluklarla karşılaşabilirdi" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli Bakan ise tarih konusunda hala yapılacak çalışmalar olduğunu ifade etti. Bu konuda taraflar arasında bir görüş ayrılığı olup olmadığı konusunda yorum yapılmadı.



MOON, PYONGYANG'I BU YIL ZİYARET EDECEK OLAN İLK LİDER OLACAK

Kuzey Kore lideri Kim bu yıl Çin, Güney Kore ve ABD liderleriyle bir araya gelmişti.

Ülke tarihinde bir Kuzey Kore lideriyle 2 kez görüşen ilk Güney Kore lideri olan Devlet Başkanı Moon da bu yıl Pyongyang'ı bu yıl ziyaret edecek ilk lider olacak.

Kuzey Kore balistik füze ve nükleer silah programları nedeniyle ağır yaptırım altında. ABD Başkanı Donald Trump, Kim ile haziranda Singapur'da yaptığı tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çalışma konusunda anlaşmaıştı.

Ancak Kuzey Kore gösterdiği 'iyi niyet jestlerine' rağmen ülkeye yönelik yaptırımları sürdürdüğü için ABD'ye tepki göstermişti. ABD, Kuzey Kore tamamen nükleer silahtan arındırıldığında yaptırımları kaldıracağını savunuyor.

Kaynak: Ajanslar