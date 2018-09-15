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15 Eylül 2018 10:11 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2018 10:14

Kuzey Kore'den uluslararası yardım talebi!

Birleşmiş Milletler (BM) şiddetli yağışlar ve selden etkilenen Kuzey Kore'nin "uluslararası yardım" talebinde bulunduğunu bildirdi.

Kuzey Kore'den uluslararası yardım talebi!

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Kuzey Kore'nin güney ve kuzey Hwanghae bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar  nedeniyle onlarca kişininin hayatını kaybettiğini ve 10 binden fazla kişinin  selden etkilendiğini belirtti.

YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU

Binlerce evin ve tarımsal alanın zarar gördüğünü vurgulayan Haq,  selden etkilenen bölgelerde gıda, su, hijyen ve tıbbi gereksinimlerin bulunduğunu  ve Kuzey Kore'nin, BM'den uluslararası yardım talebinde bulunduğunu açıkladı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kuzey Kore


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