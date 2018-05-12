Kuzey Kore'den nükleer hakkında önemli açıklama!

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, nükleer test alanıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.



Bölgedeki tünellerin patlatılacağı, diğer tesislerin de söküleceği açıklandı. ABD, Güney Kore, Çin, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin etkinliğe davet edileceği de belirtildi.

2018'in ilk günlerinde açılan yeni sayfada Kore Yarımadası bugüne kadar hiç görülmemiş bir ilkbahar yaşıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan ayının sonunda Güney Kore lideri Moon Jae-in ile tarihi bir randevuya imza atmıştı. Kim Jong-un, Güney Koreli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu konudaki niyetini beyan etmişti.



TRUMP GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE BÜYÜK JEST

ABD Başkanı Donald Trump ve Kim Jong-un arasında merakla beklenen görüşmenin de 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Pyongyang ziyaretinden boş dönmedi ve Çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un dün serbest bıraktığı üç Amerikalı tutukluyu beraberinde ülkelerine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump da onları karşılamaya gitti.

Burada Kim Jong-un'a teşekkür eden Trump, “Dürüstçe konuşalım, bunun olacağını düşünmüyorduk ama oldu. Bu gece üç gerçekten müthiş insan için özel bir gece” dedi. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının en gurur duyacağı başarısı olacağını söyleyerek, Kim'in ülkesini 'gerçek dünya'ya döndürmek istediğine inandığını belirtti.

Tutukluların bırakılması, ABD-Kuzey Kore arasındaki ilk somut adım niteliği taşıyor.

Son olarak dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer silahları bırakması durumunda Kuzey Kore'nin ekonomisine yardımcı olmayı istediklerini açıkladı.

Kaynak: Ajanslar