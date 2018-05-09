Kuzey Kore Lideri Kim'den tarihi hamle: O mahkumlar serbest!
Trump'ın attığı tweete göre; Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 Amerikalı mahkum serbest bırakıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etmişti.
Amerikalı yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından ABD'li mahkûmların serbest bırakıldığını duyurdu.
Kaynak: ajanslar