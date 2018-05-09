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09 Mayıs 2018 16:02 | Son Güncelleme: 09 Mayıs 2018 16:09

Kuzey Kore Lideri Kim'den tarihi hamle: O mahkumlar serbest!

Trump'ın attığı tweete göre; Kuzey Kore'de tutuklu bulunan 3 Amerikalı mahkum serbest bırakıldı.

Kuzey Kore Lideri Kim'den tarihi hamle: O mahkumlar serbest!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında planlanan zirvenin ayrıntılarını netleştirmek amacıyla Pyongyang'ı ziyaret etmişti. 

Amerikalı yetkililer, Pompeo'nun, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ta yapılması planlanan Trump-Kim zirvesine son şeklini vermenin yanı sıra ülkede hapiste bulunan 3 Amerikalının serbest bırakılması için Pyongyang yönetimine baskı yapacağını açıklamıştı. 

 
ABD Başkanı Donald Trump bu gelişmelerin ardından Twitter hesabından ABD'li mahkûmların serbest bırakıldığını duyurdu. 


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Kuzey KoreABDTrumpKIM


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