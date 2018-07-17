Kuzey Irak'ta şehitlerimizin intikamı alındı, 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, aralarında üç şehidimizin sorumlularının da bulunduğu 8 teröristin öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya sınırdan geçiş imkanı vermiyor.

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

Türk savaş uçakları teröristleri sürekli bombalayarak göz açtırmıyor. Son olarak TSK'dan aralarında üç şehidimizin sorumlularının da bulunduğu 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi geldi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekâtı neticesinde, 31 Mayıs 2018’de üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen dört teröristin de aralarında bulunduğu, toplam sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar