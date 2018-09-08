Kuzey Irak'ta PKK'ya bir darbe daha!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDA YAKALANDILAR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar