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22 Mart 2018 18:46 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 18:52

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi.

 


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: Irak


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