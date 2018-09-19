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19 Eylül 2018 10:05 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2018 10:06

Kuzey Irak'ta 8 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kuzey Irak'ta 8 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine 19 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kuzey Irak


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