Kuzey Irak'ta 8 terörist öldürüldü

Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK AÇIKLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine 19 Eylül 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonla 8 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: Ajanslar