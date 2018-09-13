Kuzey Irak'ta 4 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bu operasyonda tespit edilen silahlı en az dört terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında, tespit edilen silahlı en az dört terörist etkisiz hale getirildi.

İMHA EDİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtasıyla tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

İlk belirlemelere göre, hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA