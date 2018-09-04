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04 Eylül 2018 08:56 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 09:12

Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatta, sınır birliklerine ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kuzey IrakTSK


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