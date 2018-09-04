Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekatta, sınır birliklerine ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak Kuzeyi Gara bölgesine 3 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, sınır birliklerimize ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: Ajanslar