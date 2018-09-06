Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 06 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.