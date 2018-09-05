Kuzey Irak'a yeni operasyon

TSK, Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri kırsalına 4 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtında PKK'nın sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullandığı bölgelerin imha edildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkâri/Yüksekova kırsalına 04 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak/barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgelerin imha edildiğini duyurdu.

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Kaynak: Ajanslar