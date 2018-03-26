Son Dakika!
26 Mart 2018 21:40 | Son Güncelleme: 26 Mart 2018 21:59

Kuzey Irak'a son dakika operasyon

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kuzey Irak'a son dakika operasyon

Irak'ın kuzeyinde Hakurk/Kani Rash bölgesine düzenlenen hava harekatında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hakkari'de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur." bilgisine yer verildi.


Kaynak: AA

Etiketler: HakukrIrakPKKhava harekatı


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