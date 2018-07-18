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18 Temmuz 2018 08:17 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 08:27

Kuzey Irak ve Siirt'e hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldü..

Kuzey Irak ve Siirt'e hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

TSK Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın açıklaması şöyle:

6 SİLAHLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


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