Kuzey Irak ve Siirt'e hava harekatı: 6 terörist öldürüldü
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldü..
TSK Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
TSK'nın açıklaması şöyle:
6 SİLAHLI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
"Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Kaynak: Ajanslar