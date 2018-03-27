Kütahya'ya Şehit Acısı Düştü
Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temel'in Kütahya'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Şehit Temel'in Altıntaş ilçesi Genişler köyündeki ailesine askeri yetkililerce ulaştırılan haberin ardından eve Türk bayrağı asıldı. Olayı duyan Temel'in akraba ve yakınları da aileye taziyede bulundu.
Köy muhtarı Yunus Emre, gazetecilere şehidin en son bir hafta önce babasıyla görüştüğünü, Afrin'deki operasyonun iyi gittiğini söylediği öğrenildi.
Bu arada, şehit Temel'in naaşının ikindi vakti kılınacak cenaze namazın ardından Genişler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Son Dakika27 Mart 2018 08:32Afrin'den Acı Haber! İki Asker ŞehitTSK, Afrin'de iki askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA