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27 Mart 2018 10:36 | Son Güncelleme: 27 Mart 2018 10:41

Kütahya'ya Şehit Acısı Düştü

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Temel'in Kütahya'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Kütahya'ya Şehit Acısı Düştü

Afrin'de dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehadet haberi Kütahya'daki ailesine verildi.

Şehit Temel'in Altıntaş ilçesi Genişler köyündeki ailesine askeri yetkililerce ulaştırılan haberin ardından eve Türk bayrağı asıldı. Olayı duyan Temel'in akraba ve yakınları da aileye taziyede bulundu.

Köy muhtarı Yunus Emre, gazetecilere şehidin en son bir hafta önce babasıyla görüştüğünü, Afrin'deki operasyonun iyi gittiğini söylediği öğrenildi. 

Bu arada, şehit Temel'in naaşının ikindi vakti kılınacak cenaze namazın ardından Genişler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Afrin'den Acı Haber! İki Asker ŞehitSon Dakika27 Mart 2018 08:32Afrin'den Acı Haber! İki Asker ŞehitTSK, Afrin'de iki askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı.

 


Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya


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