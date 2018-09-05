Kütahya'nın Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynattılar

Kütahya'nın Emet İlçesi'nde bulunan Cevizdere Şehitliği'nde, 'Erik Dalı' oynanması sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Emet İlçesi'nin düşman işgalinden kurtuluşun 96. yıldönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Belediye Başkanı, Kaymakam, kurum amirleri ve Emet Gaziler Derneği üyelerinin katıldığı etkinliklerde büyük bir skandal yaşandı.

ŞEHİTLİK ÖNÜNDE "ERİK DALI" OYNATTILAR



Etkinliğe katılan folklor ekibi, Cevizdere Şehitliği'nde 'Erik Dalı' oynadı. Şehitlere yapılan saygısızlığın görüntüleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: Ajanslar