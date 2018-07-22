Kütahya'da kaza: 9 yaralı var
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu kazanın sonucunda ise 9 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'nde, beton mikseriyle otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Bu kazanın sonucunda ise 9 kişi yaralandı.
BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Kütahya'daki kaza, Tavşanlı Çevreyolu Kuruçay kavşağında meydana geldi. G.G. yönetimindeki 43 LP 047 plakalı beton mikseri, S.T. idaresindeki 43 FC 895 plakalı otomobil ile çarpıştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Kazada, otomobil sürücüsü S.T. ile aynı araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Ajanslar