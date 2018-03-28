Kütahya'da "Çiftlik Bank" soruşturması

Başsavcılık, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Çiftlik Bank mağduru bir vatandaşın müracaatı hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı'na karar verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya kuruluşlarında yer alan "Çiftlik Bank mağduru bir vatandaşın müracaatı hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı'na karar verildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 Mart 2018 tarihinden itibaren internet üzerinden yayın yapan bir kısım haber siteleri ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarında "Çiftlik Bank mağduru bir vatandaşın müracaatı hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildiği" yönündeki haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Vatandaşın başvurusunun ardından soruşturmanın açıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu edilen kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda vatandaştan para topladığı iddia edilen oluşuma 2018 yılı ocak ayında 5 bin lira yatırdığını beyan ederek müracaatta bulunan mağdura ait suç duyurusu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma açılmış, haberlerin yapıldığı tarih itibariyle soruşturma evrakında habere konu edildiği şekliyle hukuki geçerliliği olan soruşturmayı sonuçlandıran herhangi bir karar bulunmamaktadır. Müracaat ile ilgili olarak soruşturmanın halen derdest (açık) olup, Başsavcılığımızda bulunan soruşturma evrakının ise diğer mağdurların başvuruları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi amacıyla yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden dosyaya birleştirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir."

Kaynak: AA