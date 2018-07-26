Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 17'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde deprem oldu. AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde meydana gelen depremin şiddeti 4.5 olarak bildirildi.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında saat 11.17'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6.80 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,5 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünün Sisam Adası olduğunu ve depremin büyüklüğünü 4,6 olduğunu açıkladı.

Kaynak: Ajanslar