Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevine başladı!

Kılıçdaroğlu'nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine CHP Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

KAPIYA DAYANDILAR



Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.

YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST



Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

9 SEÇİMİN KAYBEDENİ



Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor.



Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.





Kaynak: Ajanslar