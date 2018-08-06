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06 Ağustos 2018 11:39 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018 11:47

Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevine başladı!

Kılıçdaroğlu'nun ısrarla kurultaya hayır demesi üzerine CHP Genel Merkezi önünde toplanan delegeler açlık grevine başladı.

Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevine başladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda.

KAPIYA DAYANDILAR

Partinin başında Muharrem İnce'yi görmek isteyen CHP'li delegeler, Genel Merkez önünde açlık grevine başladı.

YEMEK YOK, SU VE SİGARA SERBEST

Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, her geçen gün katılımın artması bekleniyor.

Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevinde

9 SEÇİMİN KAYBEDENİ

Kurultaya olumsuz bakan Kemal Kılıçdaroğlu, partisi için yerel seçimlerin daha önemli olduğunu söylüyor.

Katıldığı 9 seçimde de hezimeti yaşayan Kılıçdaroğlu'nun liderliği, parti içerisinde uzun yıllardır sorgulanıyor.

Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevinde

Kurultay isteyen CHP'liler açlık grevinde


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: CHP


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