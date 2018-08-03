Kurbanlık alırken dikkatli olun

Türkiye’de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor.

Araçlara yüklenen hayvanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.

Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı.

Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi.

DAMIZLIK DIŞI BIRAKILMIŞ HAYVANLAR...



Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Gülbeyen, "Kurban Bayramı için damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade damızlık dışı bırakılmış erkek ve dişi hayvanların satış dönemidir" dedi.



SAĞLIK KONTROLÜ

Gülbeyen, "Öncelikle hayvanın dış bakıda sağlıklı olup olmadığını kontrol ederiz.

TÜYLER PARLAK OLMALI

Tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde herhangi bir yaralanma belirtilerinin olmaması gerekiyor.

KÖR OLMAMASINA DİKKAT EDİN

Gözlerinin parlak bir şekilde bakması ve körlük olmaması gerekiyor. Bunlar hayvanlarda görülen dış bakılardır.



SÜT DİŞLERİ DÖKÜLMÜŞ OLMALI



Ayrıca hayvanın yaşının dolması yani biz buna kapak açma deriz bu ise hayvanın süt dişlerinin dökülüp kalıcı dişlerinin yerine gelmesidir. Bu da ön dişlerinden itibaren başlar ön iki dişinin kalıcı hale gelip yaşını doldurması ile kurban vazifesini görebilir. Bu şekilde sağlıklı kurbanlık hayvanlarımızı ayırt edebiliriz" dedi.

Kaynak: ajanslar