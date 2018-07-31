Kurban Bayramı tatili kararı belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
TOPLAMDA 9 GÜN TATİL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır." dedi.
100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak” dedi.
“2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak” diyen Kalın sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış eş güdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir.”
Sözcü Kalın, “Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı etkin mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ajanslar