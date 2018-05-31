Kurban Bayramı Tatili 2018 - Kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı tatili 2018 yılında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer aldı. Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Ramazan ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde insanlar şimdiden Kurban Bayramı ile ilgili internette araştırma yapıyor. Vatandaşların en çok yaptığı aratmaların başında Kurban Bayramı tatili 2018 aratması yer alıyor. Ramazan Bayramı ile birlikte iki bayram arasında olacağız. Ramazan Bayramı'nda uzun süreli bir tatil olmamasının ardından vatandaşlar Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak sorusunu soruyor. Kurban Bayramı'nın ne zaman olacağı Diyanet İşleri Müdürlüğü'nün resmi sitesinde açıklandı. Bizlerde Kurban Bayramı ile tüm detayları haberimizde derledik.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2018

Kurban Bayramı tatili 2018 yılının Ramazan ayının ortalarında vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Özellikle dokuz gün tatil olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? KAÇ GÜN TATİL VAR?



Bu sene Ramazan Bayramı, çalışanları sevindirecek kadar uzun bir tatil vadetmiyor. Geçen sene de olduğu gibi Ramazan Bayramı hafta sonuna denk geliyor. 2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor. Hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle en fazla 3 günlük bir tatil olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması ihtimaller arasında yer alıyor.

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?



Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi

Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe

Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma

Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi

Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar

Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi

Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma

Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı

Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

Kaynak: AjansHaber