Kurban bayramı ikramiyesi hesaba ne zaman yatacak?

Yaklaşık 12 milyon emekli 2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Kurban bayramı ikramiyesi hesaba ne zaman yatacak sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

İki bayram öncesinde emeklilere ikramiye verileceğinin müjdesini Binali Yıldırım vermişti. Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye 1000 TL ikramiye yatırılmıştı. Kurban bayramının yaklaşmasıyla beraber yaklaşık 12 milyon emekli ikramiyelerin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. 2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusu merak edilen soruların başında yer aldı. Milyonlarca emekli şimdiden bu soruya yanıt aramaya başladı. Ajans Haber ekibi olarak sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri 2018 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Emekliler Kurban Bayramı'na az bir vakit kala bu soruya yanıt arıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Ağustos'ta yatırılmış olacak.

MÜJDELİ HABER EMEKLİLERİ SEVİNDİRMİŞTİ

AK Parti seçim vaatleri arasında bulunan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi vaadi emeklileri sevindirmişti. Ramazan Bayramı ikramiyesini bayramdan önce alan emekliler şimdi de 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edeceğimiz 2018 Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayram ikramiyesinin hesaplara yatar mı sorusunu merak ediyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri 20 Ağustos'ta yatırılmış olacak.

KURBAN BAYRAM İKRAMİYELERİ 20 AĞUSTOS'TA HESAPTA OLACAK

Ramazan bayramında bir hafta öncesinde yatırılan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı’nın 21 Ağustos Salı gününe denk gelmekte. Dolayısıyla kurban bayram ikramiyesi 2018'in 17 Ağustos ile 20 Ağustos 2018’e kadar hesaplara yatırılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ MAAŞLARI ERKEN ÖDENEBİLİR

17 Ağustos'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

2018 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde belirlenmiştir:

Kurban Bayramı'nın 1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

Kurban Bayramı'nın 2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

Kurban Bayramı'nın 3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

Kurban Bayramı'nın 4. günü 24 Ağustos Cuma 2018.

KURBAN BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

SSK emeklileri, Bağ Kur emeklileri, Emekli Sandığı emeklileri, Şehit yakınları ve gaziler, Şeref aylığı alanlar

KURBAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe gününün 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmiş olması, arefe öncesinde cumartesi ve pazarın da tatil olduğundan hafta sonuyla birlikte bayram tatilini birleştirildiğinde Kurban Bayramının 9 gün olması bekleniyor. Tabii son sözü yeni Bakanlar Kurulu söyleyecek.

Kaynak: AjansHaber