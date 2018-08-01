Kurban bayramı ikramiyesi kimlere eksik verilecek?

Kurban bayramı ikramiyesi kimlere eksik verilecek sorusu ikramiye alacak binlerce vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kurban bayramı ikramiyesi kimlere eksik verilecek sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Ramazan Bayramı öncesindeki süreçte Bakanlar Kurulu toplanarak yaklaşık 2 milyon emekliyi ilgilendiren bir karar almıştı. Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu'nda alınan müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 2 milyon emekliye 1000 lira ikramiye verilmişti. Şimdi Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber binlerce emeklinin aklına çeşitli sorular geliyor. Kurban bayramı ikramiyesi kimlere eksik verilecek sorusu da merak edilen soruların başında yer alıyor. Kurban bayramı ikramiyesi kimlere eksik verilecek sorusuyla ilgili merak edilen detayları Ajans Haber olarak sizin için araştık. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ KİMLERE EKSİK VERİLECEK?

Milyonlarca emekli şimdiden Kurban bayramı öncesinde de yatacak olan bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. Ramazan Bayramı öncesinde Binali Yıldırım yakın zamanda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyesi müjdesini vermişti. Ramazan Bayramı'ndan hemen önceki süreçte kafaları karıştıran açıklama İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'da gelmişti. Çıray yaptığı açıklamada tüm emeklilere 1000 lira ikramiye ödenmediğini söyledi. Bu açıklamanın ardından bayram ikramiyesi kimlere eksik veriliyor sorusu akıllara gelen ilk soru oldu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ EKSİK YATIYOR İDDİALARI DOĞRU MU?

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, sosyal medya hesabından açıklama yaparak her emekliye bin TL verilmeyeceğini, kimilerine 300 TL, kimilerine ise 500 TL verileceğini, bunun da nedeninin maaş farkı olduğunu yazmıştı.

İDDİALARA NET YANIT

Muhalefetteki bu iddialar üzerine Binali Yıldırım bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, 15 Mayıs 2018 tarihli grup toplantısında Aytun Çıray’ın her emekliye 1000 TL bayram ikramiyesi verilmeyeceğine dair iddiasının doğru olmadığı belirtti. Emekliye verilecek bayram ikramiyesi hakkında ortaya atılan iddiaları net bir dille yalanlayan Binali Yıldırım "Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun bakılmadan her bir emeklimize bin lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net eline geçen para, brüt değil" ifadelerini kullanmıştı.

Bazı emeklilere bin TL, bazılarına 750 TL, bazılarına ise 500 TL bayram ikramiye ödemesi yapılıyor. Eğer emekli olan kişi hayatını kaybetmişse, o emeklinin eşine 750 TL ikramiye veriliyor. Yine hayatını kaybetmiş emekli kişinin kızına ise bayram ikramiyesi 500 TL olarak ödeniyor.

Kaynak: AjansHaber