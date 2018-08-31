Kura çekimi bitti: Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu

Bugün UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile birlikte heyecan dolu bir kura heyecanı yaşandı.

Grup maçlarındaki son engeli de dün akşam geçen Beşiktaş Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırken, Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girdi. Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi gruplarına 2. torbadan katıldı.



A GRUBU: Leverkusen Ludogorets, Zürih, AEK Larnaca

B GRUBU: Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg

C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag

D GRUBU: Anderlehcht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla Poltava

F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange

G GRUBU: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Glasgow Rangers

H GRUBU: Lazio, Marsilya, E. Frankfurt, Limassol,

I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg

J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR

K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

L GRUBU : Chelsea, PAOK, BATE, Videoton

FİNAL MAÇI 29 MAYIS'TA



Türkiye Kupası’nı kazandığı için direkt gruplara kalan bir diğer temsilcimiz Akhisarspor son torbadan kura çekimine girecek. 12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Kaynak: Ajanslar