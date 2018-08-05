Kur saldırılarına karşı Türkiye ile Çin arasında yuan dönemi başlıyor

Kur saldırılarına karşı yerli para atağına geçen Türkiye, Çin ile ticarette yuan dönemine giriyor. Buna göre 3. Nükleer Santral ihalesi yuan ile yapılacak.

Türkiye'yi kur saldırılarının hedefinden çıkarmak için atılacak adımlardan biri de turizm ve enerji sektörlerinde hayata geçirilecek. ABD ile yaşanan gerginliğin ardından tırmandırılan dolar kurunun ekonomideki baskısını azaltmak için yuanla borçlanma planlayan Türkiye, turizmde Çinli turistlerin rahat alışveriş yapmaları amacıyla WeChat aplikasyonunu devreye alacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Çinli turistler, Türkiye'deki alışverişlerini kendi para birimleri yuan ile yapabilecek. Bunun için geçen yıl Türkiye pazarına giren Bank of China ile Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) çalışmalarını hızlandırdı. Enerjide de Çinlilerle yapılması planlanan ve 30 milyar dolarlık yatırım öngörülen 3. Nükleer Santrali ihalesinin yuanla yapılacağı belirtiliyor.

WECHAT HAYATA GEÇİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programında Çin'le ilgili atılacak adımlara yer verildi. Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı 'Çin Eylem Planı'nın detaylarına SABAH ulaştı. Buna göre, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'ın Ocak 2019'da Türkiye'ye uçmasıyla birlikte gelecek yıl 500 bin Çinli turiste ulaşılması hedefleniyor.

Kredi kartı kullanmayan ve harcamalarının yüzde 78'ini WeChat üzerinden yapan Çinlilerin rahat alışveriş yapabilmeleri için WeChat aplikasyonunun uygulamaya alınması planlanıyor. Hükümet, ulaşım ve finans alanında yapacağı çalışmalarla 2023'te 1 milyon Çinli turist hedefliyor.

ÇİNLİ TURİST HEDEFİ

Turizmdeki eylem planını değerlendiren Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, bu yıl 250 bin Çinli turist hedefinin gerçekleşeceğini belirterek, "2019'da bu sayı yapılacak çalışmalarla ikiye katlanacak" dedi. Çin'deki tanıtım çalışmaları için fuarlardan ziyade workshop'lar yapılacağını anlatan Körükçü, "Çinliler daha çok Kapadokya ve Pamukkale'ye geliyor. Biz gelecek yıl UNESCO kültür mirasına giren Göbeklitepe'ye de 100 bine yakın Çinli turist getirmeyi hedefliyoruz. Çinliler gelecek yıl Urfa Göbeklitepe, Antep ve Adıyaman Nemrut turu yapacaklar. 2020'de de buna Mardin Midyat ve Kars'ı ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar