Kupasız geçen 4 yıl!

Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 17 kez final oynayan Fenerbahçe, bu finallerin 11'ini kaybetti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Ege temsilcisi tarihinde ilk kez çıktığı final maçında kupanın sahibi olmayı başardı.

EN ÇOK FİNAL KAYBEDEN TAKIM FENERBAHÇE

Bu kupa finalini en çok kaybeden takımı ise Fenerbahçe.

Spor 10 Mayıs 2018 22:29 Maç bitti! Şampiyon AkhisarsporFenerbahçe, Türkiye Kupası final mücadelesinde Akhisarspor ile karşı karşıya geldi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 14 sezonda 8. toplamda ise 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler, 11. kez finalde kaybetti. Son 4 yıldır futbolda müzesine kupa götüremeyen Fenerbahçe, bu sezon eline gelen ilk fırsatı da geri tepti.

Öte yandan Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti.

Kaynak: Ajanslar