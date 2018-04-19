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19 Nisan 2018 10:03 | Son Güncelleme: 19 Nisan 2018 10:07

Kupa'da derbi günü! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kupa'da derbi günü! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Türkiye Kupası'nda derbi günü...

Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.

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Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe
Volkan
Şener
Skrtel
Neustadter
Hasan Ali
Josef
Topal
Ekici
Giuliano
Dirar
Soldado

Beşiktaş
Fabri
Gökhan
Pepe
Vida
Adriano
Tolgay

Medel
Lens
Talisca
Babel
Negredo

TUR İHTİMALLERİ

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: beşiktaşfenerbahçe


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