Kupa'da derbi günü! Fenerbahçe-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Kupası'nda derbi günü...

Dün oynanan ve konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren G.Saray-Akhisarspor maçının ardından gözler bir diğer yarı final mücadelesine çevrildi.

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Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Volkan

Şener

Skrtel

Neustadter

Hasan Ali

Josef

Topal

Ekici

Giuliano

Dirar

Soldado



Beşiktaş

Fabri

Gökhan

Pepe

Vida

Adriano

Tolgay

Medel

Lens

Talisca

Babel

Negredo

TUR İHTİMALLERİ

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Kaynak: Ajanslar