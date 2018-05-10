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10 Mayıs 2018 19:48 | Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018 19:51

Kupa sahibini buluyor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor.

Kupa sahibini buluyor! İlk 11'ler belli oldu

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR -FENERBAHÇE 

STAT: Diyarbakır Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV

İLK 11'LER

 
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk 

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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