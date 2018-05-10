Kupa sahibini buluyor! İlk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la karşı karşıya geliyor.
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR -FENERBAHÇE
STAT: Diyarbakır Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 20:30
YAYIN: ATV
İLK 11'LER
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman