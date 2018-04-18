Kupa rekabetinde Beşiktaş üstün

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak yarı final rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların bu organizasyonda rakibine üstünlüğü bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

TOPLAM 21 MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı.

Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti.

Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE 34 YIL SONRA ELEDİ

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı.

Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.

ÜÇ FİNALDE DE BEŞİKTAŞ GÜLDÜ

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.

HÜKMEN TESCİL EDİLEN MAÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.

Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.

REKABETTE 347. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.