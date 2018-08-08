Kültepe için hedef UNESCO kalıcı listesi

Binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün daimi listeye dahil edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için çalışmalar başladı.

HEDEF UNESCO DAİMİ LİSTE



Kayseri kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan, binlerce yıllık tarihi ve kültür mirasa sahip Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nden daimi listeye alınması planlanıyor.

Geçici listeye 2014 yılında alınan, 2015'te de kazılarda ortayla çıkarılan çivi yazılı kil tabletleri Dünya Bellek Listesi'ne alınan höyüğün asıl listeye alınması için gerekli evraklar bu yıl tamamlanarak Bakanlığa başvuru yapılacak.





Kaynak: Ajanslar