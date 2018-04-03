Kulp'ta terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Karakolu mevkisinde bir grup PKK'lı terörist, uzun namlulu silahla güvenlik korucularına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı korucular Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA