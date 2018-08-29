Kule çalışanları greve girdi: Uçuşlar durdu!

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda kulede çalışanların "ek mesai" kesintisi nedeniyle iş bırakma eylemi başlatması üzerine uçuşlar durduruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda kulede çalışan hava kontrolörleri, hükümetin "ek mesai" kesintisi kararı üzerine iş bırakma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle saat 19.00’dan itibaren KKTC'ye uçak iniş ve kalkışları durduruldu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Hizmetlerin aksaması nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu havalimanında duruma tepki gösteren yolcular, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Havalimanında grev nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiği öğrenildi.

SENDİKALAR KESİNTİYİ KABUL ETMEDİ

Başbakanlıkta hükümet yetkilileri ile bir araya gelen Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yetkilileri yaptığı açıklamada, "ek mesai" kesintisini kabul etmediklerini duyurdu.

Bakanlar Kurulu, eylemin ardından aldığı kararla eylemin grev niteliğinde olduğunu ve yasaklandığını duyurdu.

KKTC hükümeti, tasarruf tedbirleri kapsamında ek mesai ödemelerinde kesintiye gitme kararı almıştı.

THY KIBRIS UÇUŞLARI İPTAL

Kıbrıs Ercan Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörlerinin greve gitmesi nedeniyle havalimanındaki uçuşlar durduruldu. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın da karşılıklı gerçekleştirmeyi planladığı 8 sefer iptal oldu.

Kaynak: Ajanslar