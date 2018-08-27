Küfürlü konuşanları uyardı: Canından oldu!

Artvin'de küfürlü konuşmalarından rahatsız olup uyardığı kişiler tarafından 7 kurşunla vurulan taksi şoförü İshak Köse, hastanede yaşamını yitirdi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, bugün saat 05.00 sıralarında Hopa terminalinde taksicilik yapan İshak Köse (25), iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan grubu arıyor.

Kaynak: Ajanslar