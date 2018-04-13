Kuduz aşısı nedir? Kimler kuduz aşısı yaptırmalıdır?

Hayvan ısırması veya tırmalaması sonucu bulaşan kuduz, takibe alınmazsa ölümle sonuçlanabiliyor. Virüsün henüz sinirlere geçmediği dönemde bunu engellemek amacıyla kuduz aşısı ve immünglobulin(antikor) tedavisi verilir.

Kuduz Aşısı Nedir?

Kuduz hastalığı, rhabdovirus adı verilen bir virüs çeşidinin meydana getirdiği bir hastalık grubu olup, bu virüsün bulaştığı hayvanların insanları ısırması sonucu kuduz hastalığı olarak ortaya çıkan hastalıktır ve zamanında tedavi edilmediği takdirde %100 ölümcül sonuçları bulunmaktadır. Kuduz hastalığının ilk belirtileri on gün sonra ortaya çıkmaya başlar. Kuduz şüphesi taşıyan hayvanların ısırması sonucu kuduz hastalığına yakalanma riski her zaman mevcut olduğunu göz önüne alarak en yakın bir hastanenin acil kısmına başvurulmalı kuduz aşısı yaptırılmalıdır.

Hangi Durumlarda Kuduz Aşısı Gerekir

Kurt, tilki, çakal, sansar, gelincik, domuz, ayı, kokarca gibi yabani hayvanlar ile riskli temas. Yani ısırma, tırmalama, sağlam olmayan derinin hayvanın tükürük salgısı ile teması

Kedi, köpek, at, sığır, at, eşek, koyun, keçi ısırıklarında veya riskli temaslarda

Mağaralarda, doğal ortamlarında bulunan yarasaların ısırıklarında, tırmalamalarında veya riskli temaslarda

Son 1 yılda kuduz aşısı olduğu halde ortalıktan kaybolan veya takibi mümkün olmayan evcil hayvanların ısırıklarında, tırmalamalarında veya riskli temaslarında

--Kedi veya köpek ısırıklarında, tırmalamalarında veya riskli temaslarda 10 gün gözlemlenen hayvan sağlıklı ise aşılamaya devam edilmez.

Hangi Durumlarda Kuduz Aşısı Gerekmez

-Hamster, fare, sıçan ısırıklarında

-Sincap, kobay, gerbil, tavşan veya yabani tavşan ısırıklarında

-Yılan, kertenkele, kaplumbağa gibi soğuk kanlı hayvan ısırıklarında

-Kümes hayvanlarının ısırıklarında

-Bilinen veya halen sağlıklı olarak yaşayan kedi veya köpeklerin, 10 günü geçmiş ısırıklarında. Sizi ısıran hayvan kuduz ise 10 günde ölecektir. Bundan dolayı 10 gün geçmesine rağmen hayvan sağlam ve sağlıklı ise aşıya gerek yoktur.

Kuduz Aşısının Yan Etkileri

Aşının yapıldığı bölgede kızarıklık, hassasiyet, hafif ağrı olabilir. Aşı sonrası ateş görülebilir. Bunların dışında alerjik reaksiyonlar ve bazen sistemik ciddi alerjiler gelişebilir. Ciddi yan etkilerin geliştiği durumlarda bile kişi deneyimli bir sağlık merkezine yönlendirilerek aşılamaya devam edilir.

Kaynak: AjansHaber