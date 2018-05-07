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07 Mayıs 2018 10:45 | Son Güncelleme: 07 Mayıs 2018 11:47

Kudüs'te büyük skandal: Trump harekete geçti

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.

Kudüs'te büyük skandal: Trump harekete geçti

Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.

İşçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça. 

 
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyaya düştü. 

Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Filistin


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