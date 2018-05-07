Kudüs'te büyük skandal: Trump harekete geçti
Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.
Ortadoğu'yu yangın yerine çeviren ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğin Kudüs'e taşınma kararında, bugün yeni gelişmeler var.
İşçilerin büyükelçilik tabelalarını bu sabah tarihi kente asmaya başladığını bildiriyor. Kudüs'ün güneyindeki yollara yerleştirilen tabelalar, İngilizce, İbranice ve Arapça.
Tabelaların asıldığını gösteren fotoğraflar, sosyal medyaya düştü.
Filistinliler ve tüm dünyanın büyük tepkisini çeken büyükelçiliğin, 14 Mayıs'ta açılması planlanıyor.
Kaynak: ajanslar