Küçükçekmece'de yola kimyasal madde döküldü

Küçükçekmece'de Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Halkalı Dereboyu Caddesi'nde kamyondan yola dökülen kimyasal maddeden yaralanan 1'i çocuk 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Kaynak: Ajanslar