Küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırarak cinsel istismarda bulundu

Muğla Bodrum’da, 5 yaşındaki kız çocuğuna “Gel seninle Sünger Bob oynayalım” diyerek lavaboya götürüp cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 50 yaşındaki S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum’da Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde esnaf olan 50 yaşındaki 2 çocuk babası S.G., işletmesinin yan tarafındaki başka bir iş yeri yetkililerinin 5 yaşındaki kızı ile yakından ilgilenmeye başladı.

OYUNLA KANDIRDI

Küçük kıza yakınlık göstererek yaklaşan adamın, etrafta kimsenin olmadığı bir saatte, kız çocuğuna “Seninle Sünger Bob oynayalım mı?” diyerek diğer işletmenin tuvaletine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

KÜÇÜK KIZ ABİSİNE ANLATTI



Çocuğun tuvalete gittiğini gören kızın ağabeyi, durumdan şüphelendi. Kıza nereye gittiğini sorması üzerine yaşanan olayın detaylarını öğrenen ağabeyi, S.G.’yi dövdükten sonra polise haber verdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önceleri de kız çocuğunu defalarca taciz ettiği öğrenilen S.G.’nin verdiği ifadede, “Benim lavabom bozuk olduğu için komşu işletmenin lavabosunu kullandım. O esnada çocuk lavaboya geldi. Başka herhangi bir şey olmadı."diyerek suçlamaları reddetti.

HER ŞEYİ ANLATTI

Öte yandan küçük çocuğun pedagog gözetiminde alınan ifadelerinde ise yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığı ve o yaşta bir çocuğun bilemeyeceği detaylarla cinsel istismar iddialarını dile getirdiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar