Küba'da fırtına 4 can aldı!

Küba'da "Alberto" fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Küba'da "Alberto" fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Şinhua Ajansının haberine göre, Küba'da son iki gündür saatteki hızı 161 kilometreye ulaşan tropikal Alberto fırtınası sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bölgeden 51 bin kişi güvenli yerlere nakledildi.

Şiddetli yağışlar sellere neden oldu. Ülkede çok sayıda yol, köprü ve devlet dairesi zarar gördü.

Meteorolojiden fırtına ve yağışların devam edeceği yönünde uyarı yapıldı.

Kaynak: AA