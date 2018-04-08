KTÜ öğrencilerinden insansız tank aracı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2 sınıf öğrencileri 'Gökbörü' ismini verdikleri insansız tank aracı projeleri ile dikkat çekiyor.

İnsansız tank aracı barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sistemine sahip olma özelliği ile de önem taşıyor.

KTÜ Abdullah Kanca Meslek Yüksek Okulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü 2. sınıf öğrencileri Ahmet Selim Civelek, Yusuf Aslan, Batuhan Boran, Emin Yılmaz ve Abdulkadir Şahin isimli öğrencilerin Öğretim Görevlisi Murat Küçükali önderliğinde yaptıkları ve 'Gökbörü' ismi verdikleri insansız tankaracı KTÜ Tanıtım Günleri'nde büyük ilgi çekti.

KENDİ BAŞINA EVE DÖNÜYOR

Projelerinde gerçekleştirmek istedikleri hedefleri de sıralayan Civelek, şunları söyledi:



"Uzaktan Kontrollü olması (belirlenen mesafe 1 km’dir.) Görüntü alınıp işlenmesi, tam taktik bir araç modernizasyonu sağlanması (değişik arazi tiplerinde hareket kabiliyeti kazandırılması ve seri hareket elde edilmesi, istenmeyen bir durum ile karşılaşıldığında kendini savunmasında önemli bir etkendir) Barutlu ateşleyicilerin aksine elektrik tetikleme tertibatı ve mekanizması ile manyetik ateşleme sisteminin oluşturulması. Gerekli görüldüğünde veya bağlantı kopukluğunda kendi başına merkeze dönebilmesi veya kendini tehdit altında hissettiğinde karşılık verebilmesi. Belirlenen koordinatlara otonom veya manuel olarak hareket kabiliyeti kazandırılması. Termal sensörler ile düşük görüş alanı olan yerlerde hedef tespiti, belirlenen hedeflerimizdendir."

Kaynak: Ajanslar