Kriz SMSC platformu tarafından binlerce kişiye mesaj gönderildi

"Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir"

Türkiye'de herhangi bir kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelere ya da belli bölgelerdeki abonelere bilgi ve abonelere bilgi ve uyarı mesajı gönderilir. Şuan binlerce kişi bu mesajı aldığını söylüyor.

KrizSms yazan ilginç mesajın içeriği ise şu şekilde;

" Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002

Üst kısmında KrizSMS yazan bu mesaj pek çok telefon kullanıcısını tedirgin etti.

Bazı internet kullanıcıları, daha önce haberlerde çıkan ve acil bir durumda 80 milyon kişiye ulaşabilecek bir kriz sms platformu tarafından olduğunu söyledi. Defne Telekomünikasyon tarafından üretilen bu ürün, bir dönem haberlerde de yer buldu.

Fakat bahsi geçen bir kriz anı şu an yok. Mesajlar yüksek ihtimal deneme amaçlı atılıyor. Yeni bir bilgi gelirse paylaşacağız.

Kaynak: Ajanshaber