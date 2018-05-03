Kriz SMSC nedir? Neden binlerce kişiye bu mesaj gönderildi?

Üst kısmında KrizSMS yazan bu mesaj pek çok telefon kullanıcısını tedirgin etti. "Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" Peki bu SMS kim tarafından gönderildi? Kriz SMSC nedir? Kriz SMS nedir?

KrizSms yazan ilginç mesajın içeriği ise şu şekilde;

"Bu mesaj kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir" B002

Üst kısmında KrizSMS yazan bu mesaj pek çok telefon kullanıcısını tedirgin etti.

Bazı internet kullanıcıları, daha önce haberlerde çıkan ve acil bir durumda 80 milyon kişiye ulaşabilecek bir kriz sms platformu tarafından olduğunu söyledi. Defne Telekomünikasyon tarafından üretilen bu ürün, bir dönem haberlerde de yer buldu.

Fakat bahsi geçen bir kriz anı şu an yok. Mesajlar yüksek ihtimal deneme amaçlı atılıyor. Yeni bir bilgi gelirse paylaşacağız.

MESAJ NASIL GELİYOR?

Mobil operatörler, Defne Telekomünikasyon’un geliştirmiş olduğu yüksek kapasiteli “Acil SMSC” ve “Cell Broadcast” ürünleriyle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine ya da belli bölgelerdeki abonelere bilgi ve uyarı mesajlarını anında, en hızlı ve güvenilir şekilde yolluyorlar.

Teknoloji 03 Mayıs 2018 21:32 Kriz SMSC platformu tarafından binlerce kişiye mesaj gönderildi"Bu mesaj Kriz SMSC platformu tarafından gönderilmiştir"

Defne Telekomünikasyon’un Acil SMSC ürünü, kullanılan yeni yazılım teknolojileri ile çok yüksek kapasitelere ulaşma imkanı sunuyor. Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.

"KRİZ SMSC" Amacı Ne?

Doğal afetler ve krizler anında belli bölgelerde yaşayan insanlara bu şekilde SMS gönderildiği öğrenildi. Bu konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da bir anda telefonuna bu şekilde SMS gelen kişiler heyecanlanıp internette bu aramayı yapıyor. Bu yüzden sizlere bilgi olması amacıyla bu yazımızı yazdık. Normalde doğal afetler, kriz anları vesaire durumlarda bu SMS’ler Doğal Afet Kurumu tarafından bütün telefon kullanan abonelere gönderiliyor. Ancak şu anda bu SMS’i ülkenin dört bir yanından kişi aldığı için bölgesel bir doğal afet söz konusu değil. Bu yüzden deneme amaçlı da yollanmış olabilir.

Uygulanan yeni geliştirmeler ve platform optimizasyonları sayesinde 80 milyon aboneye SMS (kısa mesaj) gönderimi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede mobil operatörler özellikle kriz, afet ve acil durumlarda tüm abonelerine bilgilendirme ve uyarı mesajlarını anında gönderebiliyor.

Bölgesel bir afet veya acil durumda sadece o bölgedeki aboneleri haberdar etmek gerekebiliyor. Bu durumda da Defne Telekomünikasyon mobil operatörlerin hizmetine Cell Broadcast ürününü sunuyor. Cell Boadcast ile mobil operatörler istenen bölgedeki abonelere, şebekeye bağlı kalmadan baz istasyonları aracılığıyla bilgilendirme mesajlarını güvenilir ve hızlı bir şekilde yayınlayabiliyor.

Kaynak: Ajanshaber