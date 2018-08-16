Kritik toplantının ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

KALIN, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beştepe’deki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın çok önemli açıklamalar yaptı. Kalın, TL üzerindeki spekülasyon ortamının bertaraf edildiğini, bankalara gerekli likidite desteğinin sağlandığını söyleyerek, 'Katar Türkiye'nin dostu olduğunu gösterdi. Türkiye kimse ekonomik savaş peşinde değildir' dedi. Katar’ın yatırım paketinin ayrıntıları sorusuna da Kalın ‘Onunla ilgili hazine ve maliye bakanlığımız çalışma yürütüyorlar. Güzel bir paket hazırlandı. Detaylar ortaya çıktıkça açıklanacak’ ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satırbaşları:

TERÖR OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR



Terör örgütüne katılım düştü. Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar'daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulunuyor. MİT, jandarma ve Türk silahlı kuvvetlerinin ortak operasyonları devam edecek.

Bu süreçte öncelikle cumhurbaşkanımızın ekonomik savaşa karşı yaptığı seferberlik çağrısına olumlu cevap verenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili açıklamalarıyla destek verenlere teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Dün Katar devletinin 15 milyar civarında yatırım yapma kararı almış olmasıdır. Hazine ve maliye bakanımızın yoğun temaslar neticesinde Kuveyt Almanya hatta Rusya’dan olumlu haberler almış bulunuyoruz.

Trump yönetiminin aldığı kararlar sadece Türkiye ile ilgili değil AB ile ilgili vergi kararları alınmıştı. Bunun ticaret savaşına evrildiği endişesi herkes tarafından dile getiriliyor. Almanya, Fransa, Katar, Kuveyt ve diğer ülkeler Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etmiş bulunuyorlar.

‘TÜRKİYE EKONOMİK SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLDİR’

Türk ekonomisi oldukça güçlü ve sağlam temellere sahiptir. Türkiye yatırıma elverişli bir ülke olarak kapılarını açmış durumdadır. Hem bu kısa vadede hayata geçirdiğimiz tedbirler hem de hayata geçirilecek tedbirlerle Türk ekonomisinin gücü bir kez daha ispatlanmış olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu krizi mutlaka fırsata çevirecektir. Bu konuda bizim ekonomi kurumlarımıza olan güvenimiz tam. Bunun da inşallah neticelerini göreceğiz. Türkiye kimseyle gerilimden yana, ekonomik savaş peşinde değildir.

Kaynak: Ajanslar