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11 Mayıs 2018 19:21 | Son Güncelleme: 11 Mayıs 2018 19:27

Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’a konuk oluyor.

Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu!

ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Antalya Stadyumu

 
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Arda lig değiştirirse cezasını çekecek mi?Spor10 Mayıs 2018 20:28Arda lig değiştirirse cezasını çekecek mi?Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan için ilginç bir detay da ortata çıktı.

 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı


Kaynak: Ajanslar

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