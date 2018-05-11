Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir, Antalyaspor’a konuk oluyor.
ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAAT: 20.00
HAKEM: Ali Palabıyık
STAT: Antalya Stadyumu
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Djourou, Diego, Celustka, Vainqueur, Yekta, Maicon, Jevtovic, Emre, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
Spor10 Mayıs 2018 20:28Arda lig değiştirirse cezasını çekecek mi?Medipol Başakşehir forması giyen ve PFDK tarafından 16 maç men cezası alan Arda Turan için ilginç bir detay da ortata çıktı.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clicy, Emre Belözoğlu, Mahmut, Visca, Bajic, Elia, Adebayor
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Kaynak: Ajanslar