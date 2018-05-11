Kritik isimden Demirtaş'ın adaylığına iptal başvurusu!

HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için YSK’ya başvuru yapıldı.

24 Haziran erken seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı olan ve 5 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın YSK'ya başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre Yalım, YSK'ya verdiği dilekçede Demirtaş'ın bir fotoğrafına da yer verdi. Yalım dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: "HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Kandil Dağı'nda eli kanlı PKK'lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığının iptal edilmesini arz ederim".

Kaynak: Ajanslar