Kritik Göztepe maçı öncesi Fatih Terim'den son uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün Göztepe ile oynayacakları şampiyonluk maçı öncesi futbolcularına çok kritik mesajlar verdi.

Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla son kez konuşan Fatih Terim, Galatasaray'ın son maçlarda şampiyonluk kaybetmediğini ifade etti.

"BU ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Bir puan alması halinde dahi mutlu sona ulaşacak olan sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik adamı, "İşte geldik finale. Sezonun son maçına çıkıyoruz. Bu maç birçoğunuz için bir ilk olacak. İlk kez şampiyonluk göreceksiniz. Bu anlamda kariyerleriniz için önemli bir akşam olacak. Diğer taraftan 30 milyon kalp bizimle atacak. Sonra da aileleriniz... Onları düşünün. Çok önemli bir 90 dakikaya çıkacaksınız. Size ilk gün de inandım, bugün de... Buraya kadar geldik. Bu şampiyonluğu hak ettik" diye konuştuğu öğrenildi.

"FİNALLERİ HEP KAZANDIK"

Terim'in şöyle devam ettiği belirtildi: "İşimizi hep ciddiye aldık. Göztepe maçı da bu yüzden dikkate almamız gereken karşılaşma... İlk dakikadan son dakikaya kadar bu ciddiyeti korumanız gerekiyor. Bu kulübün tarihinde büyük bir travma hiç olmadı. Hep finalleri kazandı, taraftarını mutlu etti. Bu kültür hep oldu. Bunu bilerek sahaya çıkın ve son düdük çaldığında turunuzu atın. Ekip olarak büyük başarılar elde edeceğiz. Bunun ilk adımı bu gece olacak."

Kaynak: Ajanslar