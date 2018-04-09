Kritik düzenleme az önce Meclis'e sunuldu
Çocuk istismarını engellemeye yönelik düzenleme TBMM'ye sunuldu.
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
Detaylar geliyor..
Kaynak: Ajanslar
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