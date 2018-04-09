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09 Nisan 2018 12:43 | Son Güncelleme: 09 Nisan 2018 13:06

Kritik düzenleme az önce Meclis'e sunuldu

Çocuk istismarını engellemeye yönelik düzenleme TBMM'ye sunuldu.

Kritik düzenleme az önce Meclis'e sunuldu

Detaylar geliyor..


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Çocuk istismarı


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