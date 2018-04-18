Türkiye 24 Haziran’da erken seçime gidiyor!

Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sonunda kritik erken seçim tarihi belli oldu.

Türkiye 24 Haziran’da erken seçime gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine ilişkin "TBMM'deki grup konuşmasında ifade ettiği milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgilili teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili yasal sürecin hemen başlatılacağını belirten Erdoğan, YSK'nın da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, "Gerek Suriye'de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye'nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir." dedi.

BAHÇELİ DÜN ERKEN SEÇİM ÖNERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklama yapmazken Bahçeli ile bugün görüşeceğini belirtmişti.

Gündem 18 Nisan 2018 14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik erken seçim açıklamaları! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Beştepe'de 13.30'da gerçekleşen görüşmesi sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme hakkında açıklamada bulunuyor.

Kaynak: AjansHaber