Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesi Eylül'de!

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran'ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi.

4'LÜ ZİRVE DE HENÜZ ANLAŞILAMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da Almanya, Rusya ve Fransa’nın katılımıyla gerçekleştirileceğini söylediği 4’lü görüşmenin henüz gündemde olmadığını, üzerinde anlaşılmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un katılımıyla İstanbul’da 4’lü bir zirve gerçekleştirileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında İran'da yapılması planlanan Suriye konulu üçüncü zirve hakkındaki soruları yanıtladı.

EYLÜL AYININ İLK 10 GÜNÜ İÇİNDE YAPILMASI PLANLANIYOR



"Üçüncü zirveyi eylülün ilk 10 günü içinde gerçekleştirme olasılığı üzerinde çalışılıyor. Bu yönde görüşler var." diyen Peskov, "Üç liderin programı hakkında diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandıktan sonra bu konuyla ilgili açıklamayı yapacağız" diye konuştu.

TAHRAN'DA YAPILACAK



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dünkü açıklamasında, liderler arasındaki üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran'da yapılmasının planlandığını belirtmişti.

Kaynak: Ajanslar